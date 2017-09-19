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В Лидском районе пожар уничтожил 20 тонн соломы

20.09.2017 14:52 — ЧП | Tut.by  
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В деревне Гуды Лидского района загорелась скирда соломы нынешнего урожая. Для того, чтобы оградить распространение огня, на месте происшествия дежурила техника местного сельхозпредприятия, сообщает «Лидская газета».


В результате пожара уничтожено 20 тонн соломы. Причина возгорания устанавливается, Вероятнее всего к пожару привело неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Кстати, Гродно спасатели и добровольцы ликвидировали пожар 150-тонной скирды соломы">несколько дней назад похожий пожар произошел в Гродненском районе. Очевидец сообщил спасателям о загорании на поле вблизи деревни Зарубичи Гродненского района. К месту возгорания были направлены спасатели из Гродно и деревни Свислочь. Тогда горела 150-килограммовая скирда. Огнем уничтожено 6 тонн соломы.

 
Теги: Гродно
 
 
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В деревне Гуды Лидского района загорелась скирда соломы нынешнего урожая. Для того чтобы оградить распространение огня, на месте происшествия дежурила техника...

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