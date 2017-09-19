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В Мозырском районе погиб вальщик леса
Несчастный случай произошел 14 сентября. По факту смерти проверку проводит Мозырский районный отдел Следственного комитета,
Вальщика леса Мозырского райжилкомхоза направили в Романовичский лесхоз.
— Предварительно установлено, что 45-летний мужчина отошел от места валки, и в этот момент на него упало старое сухое дерево. От полученных травм он скончался еще до прибытия скорой помощи, — официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.
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От полученных травм он скончался еще до прибытия скорой помощи.
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Архив (ЧП)
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