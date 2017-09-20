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Два шахматиста подрались в Молодечно, возбуждено дело

20.09.2017 16:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 сен – Sputnik. Уголовное дело за хулиганство было возбуждено в отношении шахматиста из Молодечно, который из-за проигрыша партии подрался с молодым человеком, сообщила "Региональная газета" со ссылкой на старшего следователя Молодечненского РОВД Юрия Богушевича.

Два шахматиста подрались в Молодечно, возбуждено дело
© Pixabay
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По информации правоохранителей, инцидент между шахматистами произошел еще в конце июля, но дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство) было возбуждено только 18 сентября.

Сообщается, что вечером 30-летний работник одного из строительных предприятий Молодечно возвращался домой и начал провоцировать на конфликт группу молодых людей, находившихся возле одного из домов на улице Ясинского. 

Затем мужчина, по словам Богушевича, предложил парням сыграть партию в шахматы на мобильном телефоне.

После того, как соперник рабочего выиграл, молодечненец набросился на молодого человека с кулаками. Приятели пострадавшего вызвали на место происшествия наряд милиции.

Часть 1 ст. 339 УК в качестве наказания предусматривает общественные или исправительные работы, штраф, арест либо лишение свободы на срок до трех лет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 241
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Агрессивный шахматист, который начал драку, может получить до трех лет лишения свободы.

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