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Два шахматиста подрались в Молодечно, возбуждено дело
20.09.2017 16:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен – Sputnik. Уголовное дело за хулиганство было возбуждено в отношении шахматиста из Молодечно, который из-за проигрыша партии подрался с молодым человеком, сообщила "
По информации правоохранителей, инцидент между шахматистами произошел еще в конце июля, но дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство) было возбуждено только 18 сентября.
Сообщается, что вечером 30-летний работник одного из строительных предприятий Молодечно возвращался домой и начал провоцировать на конфликт группу молодых людей, находившихся возле одного из домов на улице Ясинского.
Затем мужчина, по словам Богушевича, предложил парням сыграть партию в шахматы на мобильном телефоне.
После того, как соперник рабочего выиграл, молодечненец набросился на молодого человека с кулаками. Приятели пострадавшего вызвали на место происшествия наряд милиции.
Часть 1 ст. 339 УК в качестве наказания предусматривает общественные или исправительные работы, штраф, арест либо лишение свободы на срок до трех лет.
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Агрессивный шахматист, который начал драку, может получить до трех лет лишения свободы.
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