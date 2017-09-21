Дом певицы Русланы в Киеве сильно пострадал от удара молнии

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Дом, в котором проживает украинская певица Руслана Лыжичко, пострадал от удара молнии во время сильной грозы в Киеве, об этом в Facebook сообщила сама артистка.



© Pixabay Синоптики обещают прохладную и дождливую среду

Мощный грозовой фронт обрушился на украинскую столицу накануне — жители города жаловались на жуткий грохот и частые молнии. Один из электрических разрядов и попал в дом, где живет победительница "Евровидения-2004".

"Во время грозы в Киеве, около 16:00, в мой дом попала молния. Обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитках, вышло из строя электричество", — написала Руслана.

Многие пользователи интернета в комментариях под записью выразили сочувствие украинской певице, некоторые даже предложили помощь в восстановлении, а кто-то даже посоветовал написать какую-нибудь добрую и позитивную песню.