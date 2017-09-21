|
Дом певицы Русланы в Киеве сильно пострадал от удара молнии
21.09.2017 09:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен — Sputnik. Дом, в котором проживает украинская певица Руслана Лыжичко, пострадал от удара молнии во время сильной грозы в Киеве, об этом в Facebook сообщила сама артистка.
Мощный грозовой фронт обрушился на украинскую столицу накануне — жители города жаловались на жуткий грохот и частые молнии. Один из электрических разрядов и попал в дом, где живет победительница "Евровидения-2004".
"Во время грозы в Киеве, около 16:00, в мой дом попала молния. Обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитках, вышло из строя электричество", — написала Руслана.
Многие пользователи интернета в комментариях под записью выразили сочувствие украинской певице, некоторые даже предложили помощь в восстановлении, а кто-то даже посоветовал написать какую-нибудь добрую и позитивную песню.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Попадание разряда вызвало пожар, обгорели конструкции, а также повреждена электропроводка.
|
Архив (ЧП)
Комментарии