ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дом певицы Русланы в Киеве сильно пострадал от удара молнии

21.09.2017 09:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Дом, в котором проживает украинская певица Руслана Лыжичко, пострадал от удара молнии во время сильной грозы в Киеве, об этом в Facebook сообщила сама артистка.

Дом певицы Русланы в Киеве сильно пострадал от удара молнии
© Pixabay
Синоптики обещают прохладную и дождливую среду

Мощный грозовой фронт обрушился на украинскую столицу накануне — жители города жаловались на жуткий грохот и частые молнии. Один из электрических разрядов и попал в дом, где живет победительница "Евровидения-2004".

"Во время грозы в Киеве, около 16:00, в мой дом попала молния. Обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитках, вышло из строя электричество", — написала Руслана.

Многие пользователи интернета в комментариях под записью выразили сочувствие украинской певице, некоторые даже предложили помощь в восстановлении, а кто-то даже посоветовал написать какую-нибудь добрую и позитивную песню.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 211
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Попадание разряда вызвало пожар, обгорели конструкции, а также повреждена электропроводка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Спустили собак: миссия ОБСЕ жалуется, что ее облаяли на Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика