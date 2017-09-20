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Житель Мозырского района во время заготовки дров получил перелом черепа
24-летний житель деревни Мелешковичи помогал брату заготавливать дрова на зиму. Очередное спиленное им дерево не упало, а застряло в соседней кроне. Тогда парень решил спилить и второе дерево. В этот момент произошел несчастный случай,
Ствол упал на молодого человека, причинив ему тяжкие травмы. Очевидцы вызвали медиков. Уже в больнице оказалось, у пострадавшего перелом черепа и открытая черепно-мозговая травма.
Молодой человек находится в реанимации.
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Молодой человек находится в реанимации.
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Архив (ЧП)
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