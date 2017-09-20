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33-летний житель Барановичского района задержан за развращение несовершеннолетних

21.09.2017 10:35 — ЧП | Tut.by  
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В Барановичах возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя района, которого подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Пока расследуется причастность мужчины к двум эпизодам. 13 июля на улице Жукова и во дворе дома на улице Наконечникова он показал свои гениталии двум девочкам, не достигшим 16-летнего возраста. Обе — жительницы Барановичей. Пять дней спустя возле озера на улице Жукова он вновь оголился перед школьницей. На этот раз его жертвой стала 13-летняя девочка.

Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК. Санкция статьи предусматривает арест или до 3 лет лишения свободы.

Также следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Лаховичского района, который 18 августа оголился перед двумя несовершеннолетними девушками возле железнодорожного переезда на улице Вокзальной. Он подозревается по статье «Хулиганство».

 
 
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