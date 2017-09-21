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Против замглавы "Гомельстекло" возбудили уголовное дело

21.09.2017 15:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 сен — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя генерального директора ОАО "Гомельстекло" и ряда руководителей иных предприятий, сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Органы прокуратуры возбудили ряд уголовных дел в рамках организации борьбы с коррупцией. Под подозрения попали несколько менеджеров.

Так, прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК ("Превышение власти или служебных полномочий") в отношении заместителя гендиректора ОАО "Гомельстекло" по коммерческим вопросам и логистике. Он подозревается в причинении предприятию ущерба в особо крупном размере — на общую сумму 205 537,9 тысяч российских рублей.

Кроме того, уголовные дела возбуждены в отношении начальника Стародорожского лесопункта ОАО "Фандок", который подозревается в хищении топлива, директора "Мозырская передвижная механизированная колонна 27", которого подозревают в подписи документов с заведомо ложными сведениями.

Также уголовное дело возбуждено в отношении экс-руководителя ОАО "Молочные горки" — предполагается, что он нанес предприятию ущерб на сумму порядка 266 тысяч рублей.

Материалы по всем уголовным делам уже переданы в Следственный комитет для предварительного расследования.

 
Теги: Минск
 
 
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Управленец подозревается в причинении предприятию ущерба в особо крупном размере.

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