Поисковики готовят спецоперацию по поиску мальчика в Беловежской пуще

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Пропавшего в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка пока не нашли, сообщил в четверг Sputnik командир поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергей Ковган.



© Фото: ПСО "Ангел" Милиция объявила пропавшего в Беловежской пуще мальчика в розыск

По его словам, в выходные готовятся масштабные поисковые мероприятия, в случае, если ребенок не будет найден раньше.

В работе задействуют все региональные поисковые отряды ПСО "Ангел".

Шансов, что пропавший 16 сентября ребенок выжил, по мнению Сергея Ковгана, немного, но они есть.

"Если он не в болоте, то шансы есть. Людей находили живыми и в более поздние сроки", — сказал он.

О пропаже Максима Мархалюка из деревни Новый Двор (Свислочский район) стало известно 16 сентября , когда он ушел в Беловежскую пущу за грибами и не вернулся домой. Предполагается, что ребенок все еще может находиться в лесу.

В поисках 10-летнего мальчика участвуют, по разным оценкам, тысячи людей — милиция, МЧС, односельчане, учителя и школьники, волонтеры поисково-спасательных отрядов и сотни неравнодушных людей со всей страны.