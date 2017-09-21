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Поисковики готовят спецоперацию по поиску мальчика в Беловежской пуще
21.09.2017 16:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен — Sputnik. Пропавшего в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка пока не нашли, сообщил в четверг Sputnik командир поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергей Ковган.
© Фото: ПСО "Ангел"
По его словам, в выходные готовятся масштабные поисковые мероприятия, в случае, если ребенок не будет найден раньше.
В работе задействуют все региональные поисковые отряды ПСО "Ангел".
Шансов, что пропавший 16 сентября ребенок выжил, по мнению Сергея Ковгана, немного, но они есть.
"Если он не в болоте, то шансы есть. Людей находили живыми и в более поздние сроки", — сказал он.
О пропаже
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Командир ПСО "Ангел" Сергей Ковган отмечает: шансов, что пропавший 16 сентября ребенок выжил, немного, но они есть.
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