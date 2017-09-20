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В Ростове-на-Дону сгорел 10-этажный отель. Спасаясь, постояльцы выпрыгивали из окон, есть жертвы

21.09.2017 18:40 — ЧП | Tut.by  
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Жертвами пожара в трехзвездочном отеле Torn House в Ростове-на-Дону стали два человека. Более 400 человек эвакуировали, в том числе 61 ребенка. Десятиэтажное здание выгорело практически полностью, сообщает РИА "Новости".


Фото: Ростов-на-Дону Главный/facebook

По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 800 кв.м. Сгорели также 7 припаркованных у гостиницы авто. Пожар тушили 75 человек и 25 единиц техники.

Видео: Ростов-на-Дону Главный

Информация о возгорании поступила в МЧС в 13.56. Спасатели боролись с огнем три часа.

Как рассказали очевидцы произошедшего, постояльцы гостиницы выпрыгивали из окон второго и третьего этажа.

«На третьем этаже были люди. Мы начали кидать камни, открыли окно, люди стали выпрыгивать. Мы их приняли. <…> Мне парень, который помогал тоже, говорил, что есть люди на четвертом этаже, но мы не смогли докинуть туда камни. Сам я не видел, есть ли люди на четвертом, но знаю, что они там были. Думаю, что они не выжили», — рассказал ТАСС студент ростовского филиала РАНХиГС Адам Мальсагов.

«Пять детей — девочки — прыгнули со второго этажа, некоторые ребята ловили их», — рассказал еще один очевидец РИА "Новости".

Во время спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили в гостинице двух погибших. «Один [погибший] - мужчина 30 лет. Вторая — женщина. Оба — сотрудники отеля», — сообщили в управлении МЧС.

Причины пожара устанавливаются.

 
 
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Более 400 человек эвакуировали, в том числе 61 ребенка. Десятиэтажное здание выгорело практически полностью.

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