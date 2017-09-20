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В Ростове-на-Дону сгорел 10-этажный отель. Спасаясь, постояльцы выпрыгивали из окон, есть жертвы
Жертвами пожара в трехзвездочном отеле Torn House в Ростове-на-Дону стали два человека. Более 400 человек эвакуировали, в том числе 61 ребенка. Десятиэтажное здание выгорело практически полностью, сообщает
По данным
Информация о возгорании поступила в МЧС в 13.56. Спасатели боролись с огнем три часа.
Как рассказали очевидцы произошедшего, постояльцы гостиницы выпрыгивали из окон второго и третьего этажа.
«На третьем этаже были люди. Мы начали кидать камни, открыли окно, люди стали выпрыгивать. Мы их приняли. <…> Мне парень, который помогал тоже, говорил, что есть люди на четвертом этаже, но мы не смогли докинуть туда камни. Сам я не видел, есть ли люди на четвертом, но знаю, что они там были. Думаю, что они не выжили», —
«Пять детей — девочки — прыгнули со второго этажа, некоторые ребята ловили их», — рассказал еще один очевидец РИА "Новости".
Во время спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили в гостинице двух погибших. «Один [погибший] - мужчина 30 лет. Вторая — женщина. Оба — сотрудники отеля», — сообщили в управлении МЧС.
Причины пожара устанавливаются.
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Более 400 человек эвакуировали, в том числе 61 ребенка. Десятиэтажное здание выгорело практически полностью.
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Архив (ЧП)
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