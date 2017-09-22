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Катастрофа в аэропорту Стамбула: четыре человека были спасены

22.09.2017 07:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 сен — Sputnik. Четыре человека были спасены в авиакатастрофе в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле, сообщают местные СМИ.

ЧП произошло накануне вечером: частный самолет "Сессна 650", совершая экстренную посадку, съехал с полосы и загорелся. По информации СМИ, в результате инцидента погиб командир воздушного судна. Однако позже местные власти опровергли эти сообщения, подчеркнув, что на борту находились четыре человека, включая трех членов экипажа, все были спасены. О характере травм и состоянии здоровья людей не сообщается.

Катастрофа в аэропорту Стамбула: четыре человека были спасены
© REUTERS/ Osman Orsal
На время ликвидации последствий ЧП аэропорт прекратил прием и отправку самолетов

В настоящее время, по данным министерства транспорта, судоходства и связи Турции, воздушная гавань возобновила работу в полном объеме. 

 
Теги: Минск
 
 
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СМИ сообщают, что на борту самолета произошла нештатная ситуация, после которой командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт.

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