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Пропавшего в Беловежской пуще Максима Мархалюка ищут шестые сутки
22.09.2017 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 сен — Sputnik. Школьника из деревни Новый двор Максима Мархалюка, потерявшегося в Беловежской пуще, ищут уже шестые сутки.
© Фото: ПСО "Ангел"
В поисковых операциях принимают участие волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел", а также милиция, МЧС, местные жители, учителя и школьники из школы пропавшего мальчика. По приблизительным данным не менее полутора тысяч человек ищут пропавшего в пуще мальчика.
По состоянию на утро пятницы Максима так и не нашли, однако волонтеры не теряют надежды: возможность того, что его найдут живым пока еще есть. Вчера
Поиски осложняет тот факт, что
В пятницу ПСО "Ангел" объявил республиканский сбор волонтеров и координаторов. Еще более масштабные поиски начнутся уже на этих выходных: прочесать специалисты планируют не только лес, но и другие иные локации.
Для поисков ребенка в Свислочский район съезжаются неравнодушные люди со всей страны. Принять участие в поиске ребенка могут все желающие, для этого достаточно записаться в
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Поисковые мероприятия не прекращаются ни днем, ни ночью, а участвуют в них сотни людей.
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