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Пропавшего в Беловежской пуще Максима Мархалюка ищут шестые сутки

22.09.2017 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 сен — Sputnik. Школьника из деревни Новый двор Максима Мархалюка, потерявшегося в Беловежской пуще, ищут уже шестые сутки.

Пропавшего в Беловежской пуще Максима Мархалюка ищут шестые сутки
© Фото: ПСО "Ангел"
Поисковики готовят спецоперацию по поиску мальчика в Беловежской пуще

Десятилетний Максим Мархалюк ушел из дома вечером 16 сентября — сначала он играл на опушке леса с друзьями, потом отправился в лес за грибами. Когда мальчик вечером не вернулся домой, родители забили тревогу. Масштабные поиски школьника продолжаются уже шестые сутки.

В поисковых операциях принимают участие волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел", а также милиция, МЧС, местные жители, учителя и школьники из школы пропавшего мальчика. По приблизительным данным не менее полутора тысяч человек ищут пропавшего в пуще мальчика.

По состоянию на утро пятницы Максима так и не нашли, однако волонтеры не теряют надежды: возможность того, что его найдут живым пока еще есть. Вчера на поиски пропавшего ребенка прибыли вертолеты МЧС.

Пропавшего в Беловежской пуще Максима Мархалюка ищут шестые сутки
© Pixabay
Леса опасные, но выжить можно: с чем мог столкнуться мальчик в пуще

Поиски осложняет тот факт, что леса, в которых пропал мальчик, заповедные — там не проводятся мероприятия по уборке упавших деревьев. Кроме того, в квадрате где пропал ребенок, много болот, среди которых и болото Дикое.

В пятницу ПСО "Ангел" объявил республиканский сбор волонтеров и координаторов. Еще более масштабные поиски начнутся уже на этих выходных: прочесать специалисты планируют не только лес, но и другие иные локации.

Для поисков ребенка в Свислочский район съезжаются неравнодушные люди со всей страны. Принять участие в поиске ребенка могут все желающие, для этого достаточно записаться в аккаунтах ПСО "Ангел" в социальных сетях. Поисковики сообщают, что нуждаются в транспорте, навигационных приборах, людях, способных оказать содействие в организации и координации поисковых мероприятий.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 254
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Поисковые мероприятия не прекращаются ни днем, ни ночью, а участвуют в них сотни людей.

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