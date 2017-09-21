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В Гомеле внук убил свою 81-летнюю бабушка из-за замечания
Жестокое избиение 81-летней женщины произошло в ее квартире по улице Жемчужной в Гомеле. По материалам следствия, руку на родную бабушку поднял ее внук из-за того, что она сделала ему замечание.
Ранее неоднократно судимый гомельчанин, в том числе за нанесение тяжких телесных повреждений, надеялся, что следствие не установит признаков насильственной смерти. Особо надеялся на тот факт, что накануне вечером, перед избиением, пенсионерка сама упала с дивана и рассекла затылок.
Но результаты судебно-медицинской экспертизы показали: незадолго до смерти пострадавшей было нанесено более двух десятков ударов по различным частям тела, причинив множественные переломы ребер с повреждением легких, сообщил официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев.
Также выяснилось, что обвиняемый неоднократно избивал близких родственников матери, родную сестру и брата. Бывало, поколачивал и соседей по подъезду. Дело направлено прокурору для передачи в суд. За совершение умышленного убийства с особой жестокостью заведомо престарелого мужчине грозит до 25 лет лишения свободы или высшая мера наказания.
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За совершение умышленного убийства с особой жестокостью заведомо престарелого мужчине грозит до 25 лет лишения свободы или высшая мера наказания.
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Архив (ЧП)
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