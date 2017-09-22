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Россиянин воткнул осиновый кол в могилу своего школьного обидчика

22.09.2017 19:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 сен — Sputnik. Житель российского города Иваново отомстил своему бывшему однокласснику за школьные обиды, воткнув осиновый кол в его могилу, сообщило управление МВД региона.

Правоохранители рассказали, что в дежурную часть обратилась жительница Иваново и рассказала, что на кладбище была осквернена могила ее сына, который трагически погиб 20 лет назад.

Россиянин воткнул осиновый кол в могилу своего школьного обидчика
© Sputnik/ Татьяна Прудинник
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Выехавшие на место происшествия полицейские обнаружили, что в указанную могилу воткнут осиновый кол. Также топором был поврежден один из памятников.

Сотрудники МВД выяснили, что к осквернению причастен 42-летний мужчина. По словам подозреваемого, таким образом он решил отомстить своему бывшему однокласснику за то, что тот обзывал и обижал его в младших классах.

Также стало известно, что подозреваемый в момент противоправных действий на кладбище находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении "мстителя" возбуждено дело, ему грозит до трех месяцев ареста.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Таким образом мужчина решил отомстить трагически погибшему однокласснику за то, что тот обижал его в школе.

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