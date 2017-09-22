За сутки при пожарах в стране погибли два человека

За минувшие сутки при пожарах погибли два человека в Гродненской и Минской областях, сообщает МЧС .

В 12.39 22 сентября спасатели получили сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Кирши Минского района. В результате погибла хозяйка дома. Причина пожара устанавливается.

В 17.30 сообщили о пожаре хозяйственной постройки на территории садоводческого товарищества «Березка» возле деревни Тарусичи Гродненского района. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено имущество. 61-летний хозяин погиб. Причина пожара устанавливается.