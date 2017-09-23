Частный самолет разбился в горах Греции, погибла семья из Украины

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Частный самолет CT2K разбился в горном районе Греции, погибли супруги из Украины, сообщают греческие СМИ. Крушение произошло накануне вечером.



© Sputnik/ Михаил Фомичев Танкер с мазутом затонул у берегов Греции

Самолет летел из Александруполиса в Румынию. Рядом летел второй такой же самолет, его экипаж и сообщил диспетчерам, что связь с самолетом исчезла.

В результате поисково-спасательной операции в районе Керасиа спасатели наши обломки самолета и тела погибших. Причины крушения выясняются.