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Частный самолет разбился в горах Греции, погибла семья из Украины
23.09.2017 12:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 сен — Sputnik. Частный самолет CT2K разбился в горном районе Греции, погибли супруги из Украины, сообщают греческие СМИ. Крушение произошло накануне вечером.
© Sputnik/ Михаил Фомичев
Самолет летел из Александруполиса в Румынию. Рядом летел второй такой же самолет, его экипаж и сообщил диспетчерам, что связь с самолетом исчезла.
В результате поисково-спасательной операции в районе Керасиа спасатели наши обломки самолета и тела погибших. Причины крушения выясняются.
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Супруги из Украины погибли в результате крушения сверхлегкого самолета в горах на северо-востоке Греции.
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