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Депортированных из Камбоджи белорусов задержали в Москве

23.09.2017 12:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 сен — Sputnik. В московском аэропорту "Шереметьево" задержали белорусскую супружескую пару, разыскиваемую за совершение тяжких преступлений, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Депортированных из Камбоджи белорусов задержали в Москве
© Sputnik / Виктор Толочко
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Злоумышленники обвиняются в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями,  "отмывании" материальных ценностей и злоупотреблении властью или служебными полномочиями. Против них возбуждены уголовные дела.

Мужчина 1969 года рождения и женщина 1970 года рождения пытались скрыться от правосудия. Они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола. В результате их задержали специалисты главного отделения миграционного департамента Королевства Камбоджа. После чего белорусов депортировали в Российскую Федерацию.

Сегодня будет рассмотрен вопрос об аресте супругов и их экстрадиции в Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Супружеская пара из Беларуси, которую давно разыскивал Интерпол, была найдена в Камбодже и депортирована в Российскую Федерацию.

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