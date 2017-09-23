Депортированных из Камбоджи белорусов задержали в Москве

МИНСК, 23 сен — Sputnik. В московском аэропорту "Шереметьево" задержали белорусскую супружескую пару, разыскиваемую за совершение тяжких преступлений, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусские дипломаты вернули преступников, скрывавшихся в Камбодже

Злоумышленники обвиняются в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, "отмывании" материальных ценностей и злоупотреблении властью или служебными полномочиями. Против них возбуждены уголовные дела.

Мужчина 1969 года рождения и женщина 1970 года рождения пытались скрыться от правосудия. Они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола. В результате их задержали специалисты главного отделения миграционного департамента Королевства Камбоджа. После чего белорусов депортировали в Российскую Федерацию.

Сегодня будет рассмотрен вопрос об аресте супругов и их экстрадиции в Беларусь.