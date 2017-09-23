Китайские сейсмологи зафиксировали землетрясение в КНДР

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,4 было зафиксировано на территории КНДР, сообщил в субботу Китайский сейсмологический центр.

Версии происхождения подземных толчков разняться. Так, китайские сейсмологи предположили, что землетрясение стало результатом взрыва. По данным специалистов, очаг толчков залегал на глубине 0 километров, что может свидетельствовать об их искусственном характере. Кроме того, эпицентр землетрясения расположен менее чем в 5 километрах от места, где проходили предыдущие ядерные испытания.

Сейсмологический центр Южной Кореи сообщил, что землетрясение носило природный характер. Вместе с тем местные военные придерживаются противоположной точки зрения, сообщило японское общественное телевидение Эн-эйч-кей.

На текущей недели конфликт между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом обострился. Во вторник Трамп сказал, что его страна готова "полностью уничтожить" Северную Корею, если та будет угрожать безопасности его страны. В своей ответной речи Ким Чен Ын сравнил оппонента с собакой.

"Перепуганная собака, как правило, громче лает", — сказал он.

Трамп объявил о новых санкциях против КНДР. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил в пятницу, что Пхеньян может рассмотреть возможность нового испытания водородной бомбы в ответ на агрессивную политику Америки.

Накануне, 3 сентября, Северная Корея провела испытание мощной водородной бомбы, которая предназначается для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. По сведениям японских военных, мощность заряда составила 70 килотонн. На территории страны было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1.