ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайские сейсмологи зафиксировали землетрясение в КНДР

23.09.2017 15:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,4 было зафиксировано на территории КНДР, сообщил в субботу Китайский сейсмологический центр.

Версии происхождения подземных толчков разняться. Так, китайские сейсмологи предположили, что землетрясение стало результатом взрыва. По данным специалистов, очаг толчков залегал на глубине 0 километров, что может свидетельствовать об их искусственном характере. Кроме того, эпицентр землетрясения расположен менее чем в 5 километрах от места, где проходили предыдущие ядерные испытания.

Сейсмологический центр Южной Кореи сообщил, что землетрясение носило природный характер. Вместе с тем местные военные придерживаются противоположной точки зрения, сообщило японское общественное телевидение Эн-эйч-кей.

На текущей недели конфликт между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом обострился. Во вторник Трамп сказал, что его страна готова "полностью уничтожить" Северную Корею, если та будет угрожать безопасности его страны. В своей ответной речи Ким Чен Ын сравнил оппонента с собакой.

"Перепуганная собака, как правило, громче лает", — сказал он.

Трамп объявил о новых санкциях против КНДР. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил в пятницу, что Пхеньян может рассмотреть возможность нового испытания водородной бомбы в ответ на агрессивную политику Америки.

Накануне, 3 сентября, Северная Корея провела испытание мощной водородной бомбы, которая предназначается для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. По сведениям японских военных, мощность заряда составила 70 килотонн. На территории страны было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 150
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По некоторым данным, причиной возникновения подземных толчков могли послужить новые ядерные испытания Северной Кореи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Депортированных из Камбоджи белорусов задержали в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика