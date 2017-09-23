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Два взрыва в Донецке: пострадал министр ДНР

23.09.2017 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 сен — Sputnik. Два взрыва прогремели в центре Донецка в субботу в 8:30 по минскому времени.

В результате происшествия пострадали восемь человек. Среди них — министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев.

Два взрыва в Донецке: пострадал министр ДНР
© Sputnik/ Владимир Астапкович
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Как сообщили РИА Новости источники в силовых ведомствах, чиновник находится в критическом состоянии.

Однако по данным пресс-службы министерства, с Тимофеевым все в порядке, ему оказана необходимая медицинская помощь.

На официальном сайте ДНР появилось сообщение, в котором говорится, что взрывы являются не чем иным, как покушением на чиновника.

"Сегодня, 23 сентября, в 8:30 на пересечении проспекта Мира и улице Ульриха совершенно покушение на заместителя председателя Совета министров ДНР, министра доходов и сборов Александра Тимофеева", — говорится в сообщении.

Место происшествия на данный момент оцеплено. Здесь работают сотрудники силовых ведомств ДНР и МВД ДНР.

Накануне случился взрыв в самопровозглашенной Луганской народной республике. Устройство взорвалось возле здания военного комиссариата в городе Антраците. Пострадавших не было.

 
Теги: Минск
 
 
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По одной их версий, на Александра Тимофеева было совершено покушение.

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