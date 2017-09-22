Новый поворот в поисках мальчика в пуще: милиция ищет криминальный след

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Милиция прорабатывает все версии исчезновения 10-летнего Максима Мархалюка, в том числе криминальную, сообщили в субботу в эфире телеканала ОНТ.

Мальчик из деревни Новый Двор пропал 16 сентября : ушел за грибами в Беловежскую пущу и не вернулся домой. Восьмые сутки в стране ведутся масштабные мероприятия по его поиску.



© Фото: ПСО "Ангел" Сотни волонтеров приехали сегодня в Беловежскую пущу на поиски ребенка

Как сообщили в эфире ОНТ, в субботу правоохранители опрашивают местных жителей и население ближайших деревень.

"Сейчас идет соответствующая отработка тех категорий граждан, которые попадали в поле зрения органов внутренних дел", — сообщил телеканалу первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайло.

Сегодня в поисках принимают участие около двух тысяч человек , включая специалистов МЧС, милиции, военных, волонтеров ПСО "Ангел". Задействована авиация и современная техника. Патрулируются дороги и заброшенные дома.

"Там, где прошли наши работники, сотрудники министерств обороны и внутренних дел — за эту территорию мы несем определенную ответственность. По крайней мере, там потерявшегося мы не обнаружили. Будем работать до определенного результата. Когда будет любой результат", — сказал в эфире заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Беларуси Сергей Леонов.

На выходные ПСО "Ангел" проводит масштабную поисковую операцию , в рамках которой планируется прочесывание пущи, ближайших населенных пунктов, полей и дорог.

Подключиться к поискам приглашаются все неравнодушные люди, которые имеют навыки организации людей и ранее участвовали в поисковых операциях.