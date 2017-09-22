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Новый поворот в поисках мальчика в пуще: милиция ищет криминальный след
23.09.2017 16:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 сен — Sputnik. Милиция прорабатывает все версии исчезновения 10-летнего Максима Мархалюка, в том числе криминальную, сообщили в субботу в эфире телеканала ОНТ.
Мальчик из деревни Новый Двор
© Фото: ПСО "Ангел"
Как сообщили в эфире ОНТ, в субботу правоохранители опрашивают местных жителей и население ближайших деревень.
"Сейчас идет соответствующая отработка тех категорий граждан, которые попадали в поле зрения органов внутренних дел", — сообщил телеканалу первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайло.
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"Там, где прошли наши работники, сотрудники министерств обороны и внутренних дел — за эту территорию мы несем определенную ответственность. По крайней мере, там потерявшегося мы не обнаружили. Будем работать до определенного результата. Когда будет любой результат", — сказал в эфире заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Беларуси Сергей Леонов.
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Подключиться к поискам приглашаются все неравнодушные люди, которые имеют навыки организации людей и ранее участвовали в поисковых операциях.
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Правоохранители проверяют граждан, которые ранее попадали в поле зрения органов внутренних дел.
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