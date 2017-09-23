Соцсети о разыскиваемом Максиме Мархалюке: тут не просто пропажа

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Более шести тысяч неравнодушных пользователей соцсети "ВКонтакте" присоединились к сообществу "Группа поиска Мархалюк Максима.10 лет" .

Участники паблика обмениваются между собой последними новостями о поисках ребенка. В субботу появились данные, что в пуще была найдена детская красная жилетка. Однако родные Максима сказали, что она ему не принадлежит.

"Только что по "зелло" сказали, что нашли красную жилетку, но родители сказали, что не его!" — написала участница группы.



© Александра Левченя / ПСО "Ангел" Обнаруженная жилетка пропавшему Максиму не принадлежит

Появляются разные слухи о местонахождении ребенка. Пишут, что якобы видели его возле фермы. Но мальчик, увидев людей, убегает.

"МЧСовец что-то говорил, что видели несколько раз мальчика возле фермы, при виде машин или людей убегает в лес", — признался пользователь соцсети.

Другие строят догадки, что Максим скрывается в местной церкви. Кто-то рассказывает, что ночью ребенка видели в лесу, но догнать его не удалось.

Один из пользователей предположил, что Максим не пропал. Мол, в этом деле есть криминальный след. Ведь ребенок хорошо знал лес — возле него он вырос. Куда более странным кажется тот факт, что был найден велосипед ребенка, отмечает участник паблика.

"Максим там вырос, лес знает, болото знает. Какой ребенок бросит велосипед? Это ж как прилетит от родителей!? Собака след у дороги потеряла! Его или увезли, или, не хочется думать, но ДТП. Надо "крутить" тех, с кем он был… Тут не просто пропажа", — поясняет участник группы.



© Фото: ПСО "Ангел" В Беловежской пуще ищут пропавшего мальчика

Некоторые пользователи даже предполагают, что ребенок отправился через чащу в резиденцию Деда Мороза. По их словам, до нее от Свислочи 30 минут езды.

В субботу в эфире телеканала ОНТ прозвучало, что милиция отрабатывает все версии пропажи ребенка, в том числе криминальную.

Максим Мархалюк родом из деревни Новый Двор. Ушел 16 сентября в Беловежскую пущу и не вернулся домой. Предполагается, что ребенок все еще может находиться в лесу. Максима разыскивают около двух тысяч человек — сотрудники МЧС, милиции, военные, волонтеры ПСО "Ангел" и другие.

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