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Шинный магазин горел ночью в Краснодаре

24.09.2017 08:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 сен — Sputnik. Возгорание, вспыхнувшее ночью в воскресенье в одном из магазинов Краснодара, полностью потушили спасатели, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, площадь пожара около часа ночи составила 700 квадратных метров. С огнем боролись 62 сотрудника МЧС РФ и 20 единиц техники. Ликвидировать ЧП помогали спасателям еще около 30 человек.

В Краснодаре минувшей ночью горел «Шинный центр». ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Сообщение о пожаре в магазине «Шинный центр», расположенном на улице Дзержинского, 98, поступило в службу оперативного обеспечения пожарной связи в первом часу ночи 24 сентября. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Огонь был очень сильным и быстро распространялся. Пожару был присвоен третий ранг. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В 01.48 пожар был локализован. В 3.12 — полностью ликвидирован. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В ликвидации пожара были задействованы 94 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС — 62 человека и 20 единиц техники, сообщает «Югополис», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю #krasnodar #krasnodarnews #краснодар

Публикация от KRASNODARNEWS (@krasnodarnews) Сен 23 2017 в 10:39 PDT

Ранее сообщалось, что шинный магазин горел на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

По предварительным данным, погибших в результате пожара нет, как и пострадавших.

 
Теги: Минск
 
 
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Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров, с огнем боролись около 100 человек.

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