Шинный магазин горел ночью в Краснодаре

МИНСК, 24 сен — Sputnik. Возгорание, вспыхнувшее ночью в воскресенье в одном из магазинов Краснодара, полностью потушили спасатели, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, площадь пожара около часа ночи составила 700 квадратных метров. С огнем боролись 62 сотрудника МЧС РФ и 20 единиц техники. Ликвидировать ЧП помогали спасателям еще около 30 человек.

Ранее сообщалось, что шинный магазин горел на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

По предварительным данным, погибших в результате пожара нет, как и пострадавших.