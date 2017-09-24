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Шинный магазин горел ночью в Краснодаре
24.09.2017 08:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен — Sputnik. Возгорание, вспыхнувшее ночью в воскресенье в одном из магазинов Краснодара, полностью потушили спасатели, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, площадь пожара около часа ночи составила 700 квадратных метров. С огнем боролись 62 сотрудника МЧС РФ и 20 единиц техники. Ликвидировать ЧП помогали спасателям еще около 30 человек.
Ранее сообщалось, что шинный магазин горел на площади 1,2 тысячи квадратных метров.
По предварительным данным, погибших в результате пожара нет, как и пострадавших.
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Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров, с огнем боролись около 100 человек.
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