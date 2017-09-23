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Продолжают искать: ночью не удалось найти пропавшего в пуще мальчика
24.09.2017 10:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен — Sputnik. Ночные поиски десятилетнего Максима Мархалюка не привели к результату, рассказали Sputnik утром в воскресенье в поисково-спасательном отряде "Ангел".
С восьми утра участники поисковых мероприятий возобновили усиленную работу.
Максим Мархалюк
Криминальный след
В субботу, 23 сентября, стало известно, что милиция прорабатывает все версии исчезновения десятилетнего Максима, в том числе криминальную. Правоохранители опрашивают местных жителей и население ближайших деревень.
"Идет соответствующая отработка тех категорий граждан, которые попадали в поле зрения органов внутренних дел", —
Во время поиска мальчика патрулируются дороги и заброшенные дома.
Искать до любого результата
Также в субботу заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Беларуси Сергей Леонов заявил, что ребенка будут искать, пока не достигнут результата.
"Будем работать до определенного результата. Когда будет любой результат", —
По его словам, там, где прошли сотрудники МЧС и министерства обороны и внутренних дел, мальчика найти не удалось. "За эту территорию мы несем определенную ответственность. По крайней мере, там потерявшегося мы не обнаружили", — отметил Леонов.
Для поисковой операции привлечены вертолеты, беспилотники, летательные аппараты, тепловизоры. В пятницу ребенка
Десятилетнего Максима Мархалюка ищут милиция, МЧС, волонтеры и местные жители
Приметы мальчика: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы. Выглядит он гораздо моложе своего возраста — на восемь-девять лет. На нем была кофта камуфляжного цвета, красная жилетка, туфли.
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Мальчик пропал 16 сентября, отправившись в Беловежскую пущу за грибами, найти его пока не удалось.
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