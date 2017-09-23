ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Продолжают искать: ночью не удалось найти пропавшего в пуще мальчика

24.09.2017 10:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 сен — Sputnik. Ночные поиски десятилетнего Максима Мархалюка не привели к результату, рассказали Sputnik утром в воскресенье в поисково-спасательном отряде "Ангел".

С восьми утра участники поисковых мероприятий возобновили усиленную работу. В поисках пропавшего мальчика участвуют военные, сотрудники милиции и МЧС, волонтеры, местные жители и неравнодушные граждане. Количество участников поисково-спасательной операции в субботу составило около двух тысяч человек.

Максим Мархалюк пропал 16 сентября — предположительно, мальчик ушел за грибами в Беловежскую пущу и там потерялся. Уже девятые сутки ребенка не удается найти. По последним данным, следы ребенка не были обнаружены. Нет подтвержденных фактов и новых версий.

Криминальный след

В субботу, 23 сентября, стало известно, что милиция прорабатывает все версии исчезновения десятилетнего Максима, в том числе криминальную. Правоохранители опрашивают местных жителей и население ближайших деревень.

"Идет соответствующая отработка тех категорий граждан, которые попадали в поле зрения органов внутренних дел", — сообщил первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайло.

Во время поиска мальчика патрулируются дороги и заброшенные дома.

Искать до любого результата

Также в субботу заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Беларуси Сергей Леонов заявил, что ребенка будут искать, пока не достигнут результата.

"Будем работать до определенного результата. Когда будет любой результат", — сказал Леонов.

По его словам, там, где прошли сотрудники МЧС и министерства обороны и внутренних дел, мальчика найти не удалось. "За эту территорию мы несем определенную ответственность. По крайней мере, там потерявшегося мы не обнаружили", — отметил Леонов.

Для поисковой операции привлечены вертолеты, беспилотники, летательные аппараты, тепловизоры. В пятницу ребенка начали искать и в болотах — водолазы спустились на глубину. Работу специалистов осложняет то, что из-за торфа видимость в болоте почти нулевая.

Продолжают искать: ночью не удалось найти пропавшего в пуще мальчика
© Фото: ВКонтакте / Максим Мархалюк
Десятилетнего Максима Мархалюка ищут милиция, МЧС, волонтеры и местные жители

Приметы мальчика: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы. Выглядит он гораздо моложе своего возраста — на восемь-девять лет. На нем была кофта камуфляжного цвета, красная жилетка, туфли.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 188
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальчик пропал 16 сентября, отправившись в Беловежскую пущу за грибами, найти его пока не удалось.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Шинный магазин горел ночью в Краснодаре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика