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В пострадавшем от землетрясения штате Оахака ввели режим ЧП
24.09.2017 11:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 сен — Sputnik. Спустя пять дней после землетрясения Мексика по-прежнему находится в напряжении и продолжает ожидать новых толчков.
Глава национального центра по предупреждению стихийных бедствий Карлос Вальдес сообщил журналистам, что в Мексике ожидаются реплики землетрясения. 23 сентября уже были зафиксированы толчки в штате Оахака магнитудой 6,1.
Местным жителям рекомендуют подготовиться к тому, что может понадобиться быстро покинуть дома.
В субботу министерство внутренних дел Мексики ввело чрезвычайное положение в 75 муниципалитетах штата Оахака. Решение было принято, чтобы обеспечить этим территориям доступ к специальному фонду по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях.
В стране собирают помощь пострадавшим от землетрясения: в центры сбора несут продукты, вещи и лекарства. Для домашних животных приносят корм.
Также мексиканцы отдают дань памяти погибшим из-за стихии. По последним данным, число жертв возросло до 307. В парках мексиканской столицы появились небольшие мемориалы, куда любой желающий может принести цветы и поминальные записки.
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Мощное землетрясение в Мексике унесло жизни 307 человек, в стране собирают помощь пострадавшим.
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