Пропавшего в Беловежской пуще мальчика ищут с беспилотниками

МИНСК, 24 сен — Sputnik. Продолжаются поиски десятилетнего Максима Мархалюка, пропавшего 16 сентября в Беловежской пуще.

В поисках мальчика задействованы беспилотники, оснащенные тепловизорами.

Так выглядит надежда камерой беспилотника с тепловизором. Каждая из таких точек отрабатывается наземными группами. pic.twitter.com/xRQgzrODwV — 112.by МЧС Беларуси (@112by) September 23, 2017

​Участвуют в мероприятиях не только бригады МЧС, но и отряды поисково-спасательного отряда "Ангел", волонтеры, военные, небезразличные граждане. Ночные поиски не дали результата, но работа продолжается, и поисковые группы выполняют задания.

Десятилетний Максим Мархалюк пропал 16 сентября. Ребенок, по основной из версий, ушел за грибами в Беловежскую пущу и потерялся. Поиски ребенка ведутся уже больше недели, следствие отрабатывает и криминальную версию исчезновения мальчика.

Для поисковой операции привлечены вертолеты, беспилотники, летательные аппараты, тепловизоры. Ребенка начали искать в водоемах и болотах в пятницу, водолазы для этого спускаются на глубину, но из-за слоев торфа видимость в болоте плохая.

В субботу правоохранители повторно обошли все дома в деревне, проверили чердаки и колодцы, а сотрудники ЖКХ обследовали канализационные люки, для того чтобы исключить возможность попадания туда ребенка, рассказал заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайло.

На поиски ребенка приехало больше двух тысяч человек. Волонтеры благодарят и тех, кто помогает финансово, так как в поиске отрядам необходима вода, еда, лекарства и прочее.