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СМИ: туриста из Беларуси зарезали в отеле в Турции

24.09.2017 19:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 сен — Sputnik. Белорусский турист был убит в отеле курортного поселка Турчун (Мармарис, Турция), сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла вечером 23 сентября. 28-летний гражданин Беларуси Виктор Халадко пришел в бар отеля после того, как заведение уже было закрыто. Мужчина хотел, чтобы его обслужили, но 17-летний официант отказался выполнять требования гостя. Завязалась драка, в результате которой белорусский турист получил несколько ножевых ранений. Врачи госпитализировали Халадко, но в больнице он скончался.

Тело убитого гражданина Беларуси было отправлено в город Мугла на судебно-медицинскую экспертизу.

Официант задержан, 25 сентября суд примет решение об его аресте.

Отмечается, что Халадко отдыхал в отеле вместе со своей супругой. 

 
Теги: Минск
 
 
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Убивший белоруса официант сдался полиции, суд примет решение об его аресте в понедельник.

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