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Бармен в турецком отеле зарезал туриста из Бреста
Инцидент, как сообщает газета
Вечером в субботу мужчина, по сообщения местных СМИ, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потребовал у бармена еще спиртного, а тот утверждал, что бар уже закрыт. После словесной перепалки завязалась драка, и 17-летний бармен нанес туристу удар ножом в печень. Прибывшие врачи констатировали его смерть.
Бармен задержан.
Судя по публикациям в соцсетях, 28-летний Виктор Г. из Бреста с женой и 3-летним сыном улетели в Турцию 19 сентября.
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Инцидент, как сообщает газета Hurriyet, произошел в четырехзвездочном отеле в турецком городе Турунч недалеко от Мармариса вечером 23 сентября.
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Архив (ЧП)
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