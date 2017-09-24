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Бармен в турецком отеле зарезал туриста из Бреста

25.09.2017 00:14 — ЧП | Tut.by  
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Инцидент, как сообщает газета Hurriyet, произошел в четырехзвездочном отеле в турецком городе Турунч недалеко от Мармариса вечером 23 сентября.


Фото: Соцсети Виктора Г. и его супруги

Вечером в субботу мужчина, по сообщения местных СМИ, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потребовал у бармена еще спиртного, а тот утверждал, что бар уже закрыт. После словесной перепалки завязалась драка, и 17-летний бармен нанес туристу удар ножом в печень. Прибывшие врачи констатировали его смерть.


Бар у бассейна, где произошла драка. Фото с сайта tripadvisor.ru

Бармен задержан.

Судя по публикациям в соцсетях, 28-летний Виктор Г. из Бреста с женой и 3-летним сыном улетели в Турцию 19 сентября.


Фото: Соцсети Виктора Г. и его супруги
 
Теги: Брест
 
 
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Инцидент, как сообщает газета Hurriyet, произошел в четырехзвездочном отеле в турецком городе Турунч недалеко от Мармариса вечером 23 сентября.

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