Бармен в турецком отеле зарезал туриста из Бреста

Инцидент, как сообщает газета Hurriyet , произошел в четырехзвездочном отеле в турецком городе Турунч недалеко от Мармариса вечером 23 сентября.



Фото: Соцсети Виктора Г. и его супруги

Вечером в субботу мужчина, по сообщения местных СМИ, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потребовал у бармена еще спиртного, а тот утверждал, что бар уже закрыт. После словесной перепалки завязалась драка, и 17-летний бармен нанес туристу удар ножом в печень. Прибывшие врачи констатировали его смерть.



Бар у бассейна, где произошла драка. Фото с сайта tripadvisor.ru

Бармен задержан.

Судя по публикациям в соцсетях, 28-летний Виктор Г. из Бреста с женой и 3-летним сыном улетели в Турцию 19 сентября.



Фото: Соцсети Виктора Г. и его супруги