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Из-за взрыва котла в Привольном без горячей воды остались 123 квартиры

25.09.2017 10:05 — ЧП | Tut.by  
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24 сентября из-за взрыва в газовой котельной в поселке Привольный Минского района без горячей воды остались 123 квартиры и 386 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

Сообщение о взрыве поступило спасателям в 16.14 воскресенья.

«Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, было установлено, что в котельной произошла вспышка газовоздушной смеси внутри газового котла без последующего горения», — рассказала официальный представитель МЧС по Минской области Анастасия Швайбович.

По предварительным данным, в результате ошибочных действий произошла вспышка внутри одного газового котла на природном газе, находящегося в помещении котельной — всего в котельной 4 котла. В результате вспышки газовоздушной смеси повреждено остекление котельной и обмуровка котла. Оператор не пострадал, котел не поврежден.


Фото: пресс-служба МЧС

Без горячего водоснабжения оказались 123 квартиры, 386 человек. В 20.25 водоснабжение было восстановлено от резервного котла.

 
 
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По предварительным данным, в результате неверных действий произошла вспышка внутри одного газового котла на природном газе, находящегося в помещении котельной.

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