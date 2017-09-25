МИД Беларуси следит за расследованием убийства белоруса в Турции

МИНСК, 24 сен — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси намерено тщательно следить за ходом расследования убийства белорусского гражданина в Турции, рассказал Sputnik начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.



© Sputnik / Виктор Толочко Причиной гибели белорусского туриста в Турции стала драка в баре

Белорусский турист был убит в отеле одного из турецких курортных поселков. По данным турецких СМИ, трагедия произошла в субботу вечером. Местные издания сообщают, что в баре отеля произошел конфликт между гражданином Беларуси и турецким официантом, который перерос в драку. В ходе этой драки белорусский турист получил несколько ножевых ранений. Его госпитализировали, однако спасти белоруса турецкие медики уже не смогли. Сообщалось также, что в понедельник суд должен выбрать меру пресечения в отношении второго участника драки, турецкого официанта.

"Посольство Беларуси в Турции занимается этой ситуацией. Белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с супругой погибшего. Кроме того, мы намерены тщательно сделать за ходом и результатами расследования", — сообщил Мирончик.

По его словам, решается также вопросы, связанные с транспортировкой тела погибшего гражданина Беларуси на родину.