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МИД Беларуси следит за расследованием убийства белоруса в Турции

25.09.2017 10:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 сен — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси намерено тщательно следить за ходом расследования убийства белорусского гражданина в Турции, рассказал Sputnik начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

МИД Беларуси следит за расследованием убийства белоруса в Турции
© Sputnik / Виктор Толочко
Причиной гибели белорусского туриста в Турции стала драка в баре

Белорусский турист был убит в отеле одного из турецких курортных поселков. По данным турецких СМИ, трагедия произошла в субботу вечером. Местные издания сообщают, что в баре отеля произошел конфликт между гражданином Беларуси и турецким официантом, который перерос в драку. В ходе этой драки белорусский турист получил несколько ножевых ранений. Его госпитализировали, однако спасти белоруса турецкие медики уже не смогли. Сообщалось также, что в понедельник суд должен выбрать меру пресечения в отношении второго участника драки, турецкого официанта.

"Посольство Беларуси в Турции занимается этой ситуацией. Белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с супругой погибшего. Кроме того, мы намерены тщательно сделать за ходом и результатами расследования", — сообщил Мирончик.

По его словам, решается также вопросы, связанные с транспортировкой тела погибшего гражданина Беларуси на родину.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские дипломаты в Турции находятся в тесном контакте с турецкими властями, а также с супругой погибшего.

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