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Сварщик получил ожоги пятой части тела во время работ в быховском магазине
Ожоги пятой части тела получили двое жителей Могилевской области. Мужчина — во время сварочных работ, женщина пыталась самостоятельно справиться с пожаром, рассказала представитель областного управления МЧС Ольга Нехороших.
47-летний сварщик Быховского РайПО получил ожоги 20% тела днем 22 сентября. Мужчина проводил сварочные работы в магазине смешанных товаров Быховского РайПО в деревне Новый Быхов. Произошла вспышка газовоздушной смеси, но пожара не было.
Пожар бани в деревне Пруды Шкловского района произошел днем 24 октября. Попытка самостоятельно справиться с огнем самостоятельно привела к тому, что 47-летняя дочь хозяйки получила ожоги 17% тела. Сгорела крыша бани. Полагают, что были нарушены правила эксплуатации печи.
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В Шкловском районе ожоги получила женщина - она пыталась потушить горящую баню, но не справилась.
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Архив (ЧП)
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