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Минск требует от Киева расследовать инцидент у белорусского посольства
25.09.2017 12:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен — Sputnik. Посольство Беларуси в Украине потребовало от украинских властей провести расследование в связи с хулиганскими действиями у белорусского диппредставительства в Киеве 23 сентября.
© Sputnik/ Владимир Вяткин
В субботу у здания белорусского посольства в Киеве группа неустановленных граждан провела антибелорусскую акцию. Участники акции использовали файеры, их лица были скрыты масками.
"Принимая во внимание, что участвующие в акции скрывали лица, вели себя нагло и агрессивно, использовали файеры, посольство Беларуси в Украине выразило протест украинской стороне и потребовало провести соответствующее расследование", — говорится в заявлении на сайте белорусской дипмиссии.
В заявлении также содержится требование обеспечить безопасность функционирования белорусской дипломатической миссии в соответствии со ст.22 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.
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Белорусская дипмиссия в Украине выразила свой протест украинским властям и потребовала обеспечить безопасность дипломатов.
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