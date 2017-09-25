Минск требует от Киева расследовать инцидент у белорусского посольства

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Посольство Беларуси в Украине потребовало от украинских властей провести расследование в связи с хулиганскими действиями у белорусского диппредставительства в Киеве 23 сентября.



© Sputnik/ Владимир Вяткин МИД Беларуси следит за расследованием убийства белоруса в Турции

В субботу у здания белорусского посольства в Киеве группа неустановленных граждан провела антибелорусскую акцию. Участники акции использовали файеры, их лица были скрыты масками.

"Принимая во внимание, что участвующие в акции скрывали лица, вели себя нагло и агрессивно, использовали файеры, посольство Беларуси в Украине выразило протест украинской стороне и потребовало провести соответствующее расследование", — говорится в заявлении на сайте белорусской дипмиссии.

В заявлении также содержится требование обеспечить безопасность функционирования белорусской дипломатической миссии в соответствии со ст.22 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.