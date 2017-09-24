В Гомеле на рабочем месте убило током мастера по ремонту обуви

В Гомеле обувного мастера убило током прямо на рабочем месте. Мужчина пытался самостоятельно отремонтировать оборванный электрокабель. Подробности сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Трагедия произошла 22 сентября в Советском районе Гомеля. Мужчина решил самостоятельно починить электрокабель в ларьке, в котором он работал. В результате был смертельно травмирован током.

Все случилось на глазах у прохожего. Он и вызвал врачей. К сожалению, помочь пострадавшему они уже не смогли. 56-летний мужчина умер на месте происшествия.

Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти гомельчанина.