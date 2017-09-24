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В Гомеле на рабочем месте убило током мастера по ремонту обуви

25.09.2017 12:38 — ЧП | Tut.by  
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В Гомеле обувного мастера убило током прямо на рабочем месте. Мужчина пытался самостоятельно отремонтировать оборванный электрокабель. Подробности сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Трагедия произошла 22 сентября в Советском районе Гомеля. Мужчина решил самостоятельно починить электрокабель в ларьке, в котором он работал. В результате был смертельно травмирован током.

Все случилось на глазах у прохожего. Он и вызвал врачей. К сожалению, помочь пострадавшему они уже не смогли. 56-летний мужчина умер на месте происшествия.

Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти гомельчанина.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле обувного мастера убило током прямо на рабочем месте. Мужчина пытался самостоятельно отремонтировать оборванный электрокабель. Подробности сообщила...

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