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В Гомеле на рабочем месте убило током мастера по ремонту обуви
В Гомеле обувного мастера убило током прямо на рабочем месте. Мужчина пытался самостоятельно отремонтировать оборванный электрокабель. Подробности сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Трагедия произошла 22 сентября в Советском районе Гомеля. Мужчина решил самостоятельно починить электрокабель в ларьке, в котором он работал. В результате был смертельно травмирован током.
Все случилось на глазах у прохожего. Он и вызвал врачей. К сожалению, помочь пострадавшему они уже не смогли. 56-летний мужчина умер на месте происшествия.
Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти гомельчанина.
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В Гомеле обувного мастера убило током прямо на рабочем месте. Мужчина пытался самостоятельно отремонтировать оборванный электрокабель. Подробности сообщила...
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