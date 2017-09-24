Родители у экстрасенсов, добровольцы — в лесу: поиски ребенка в пуще

ГРОДНО, 18 сен — Sputnik, Валерия Соловьева. В деревне Новый двор все выходные работал лагерь добровольцев из Беларуси, которые приехали искать пропавшего в Беловежской пуще мальчика. Горе объединило людей и собрало в одном месте более двух тысяч человек. Как работал лагерь и о чем говорили участники поисков, в репортаже Sputnik.

Лагерь добровольцев на школьном стадионе

Пунктом сбора добровольцев стал стадион местной школы. Здесь организовали штаб, развернули полевую кухню. Каждое утро с 7 часов утра сюда начинали стягиваться приезжие.



© Sputnik/ Поиск пропавшего в беловежской пуще Максима Мархалюка

Волонтеры из поисковых отрядов настойчиво всех просили: "Ребята, пройдите регистрацию, запишитесь в наши списки, даже если вы вчера участвовали в поисках".



© Sputnik/ Поиски пропавшего в беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка

Такие формальности нужны не только для отчетности. Каждый человек в примечаниях к спискам указывал свой уровень подготовки, есть ли у него машина, рация или какое-то полезное для лесных поисков оборудование. А в штабе уже решали, куда отправить человека.

Оперативный штаб, который теперь руководит поисковой операцией и координирует действия всех добровольцев, сформировали еще в пятницу. Заседания проходят утром, вечером и в течение дня в здании местного сельсовета.



© Sputnik/ Оперативный штаб по поиску пропавшего в беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка

В число руководителей входят представители областных УВД, МЧС, руководство Свислочского района, представители поисково-спасательных отрядов.

Задания дает штаб

Пока проходит утреннее совещание штаба, добровольцы стоят небольшими группками и ждут, когда им начнут раздавать указания. Всем добровольцам перед отправление в лес бесплатно раздавали яркие жилеты. Тут же развернулась полевая кухня. Людям наливали горячий чай, давали кашу, в лес рекомендовали брать сладкие калорийные батончики и воду.



© Sputnik/ Полевая кухня: продукты сюда собирали всей страной

"Вы идете с нами в болото? Прямо сейчас, в топи. Нет? Тогда зачем с вопросами лезете. Теперь надо действовать, а не разговаривать", — отвечает коренастый мужчина и быстро уходит.

Остальные тоже готовы на любые испытания. Кто-то приехал даже из Гомеля или Могилева, на машинах встречались и российские номера, но в основном — минский, гродненский и брестский регионы. Одни взяли с собой собак, другие — привезли квадроциклы, на которых можно прочесывать лес на дальних участках в условиях бездорожья.

"Первый раз на поиски идем. Но в лесу ориентироваться сможем. У нас такая амуниция, потому что мы из клуба по страйкболу", — рассказывают парни в камуфляже, с рациями, компасами и рюкзаками.

Таких, как они — неопытных — собралось большинство. Но в штабе успокаивают: нужны даже совсем зеленые. При формировании поисковых групп всем новичкам дают в командиры опытных координаторов, которые умеют читать карты, пользоваться компасом и строго выполнять указание штаба.



© Sputnik/ Волонтеры участвуют в поисках пропавшего в беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка

Добровольцев научили, как прочесывать лес

На скамейке возле школы присела группа женщин. У них резиновые сапоги, платки на головах. "Мы учителя из соседней деревни. Педагогов из района человек 200 должно подъехать. Всем коллективом и пойдем на поиски. Как в штабе решат, так и пойдем", — говорит учительница.



© Sputnik/ Школьные учителя из района искали ребенка все выходные

Прежде чем отправиться в лес, командир небольшой отряда получает задание и карту, на которой отмечено место поиска. В основном гражданских отправляют прочесывать лес.



© Sputnik/ Поиски пропавшего в беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка

"Вы должны стоять цепочкой на расстоянии примерно два мета друг от друга. Компас есть только у меня и замыкающего. По команде все перестраиваемся и продвигаемся вперед. На местности будет больше места, там лучше получится", — проводит пятиминутный мастер класс для новой команды сотрудник "Красного креста".

Как пояснил руководитель штаба от Гродненского областного УВД Александр Шастайло, волонтеров делят на группы, дают им координаторов, карты с указанием территории, которую нужно обследовать. Все работают на проческе местности.



© Sputnik/ Руководитель ситуационного штаба от Гродненского областного УВД Александр Шастайло

"Оцеплена территория вокруг деревни Новый двор в радиусе порядка 10 километров. Задание получили более двух тысяч человек. Водолазы и спасатели обследуют прилегающие к деревне озера и болота", — добавил Шастайло.

В лагере рассказывали, что их отправляли дежурить на лесных дорогах, проверять кормушки для зверей, беседки для охотников, заброшенные дома и сараи. Если группа натыкалась на такие места, где можно спрятаться от непогоды, то должна проверить, нет ли там признаков нахождения человека. Обращать внимание нужно и на завалы деревьев, колодцы, стога соломы, дорожные люки.

В пущанских болотах воды по пояс

Работники национального парка "Беловежская пуща" тоже решили присоединиться к поискам. Они на машинах, хорошо знают лес. Рассказывают, что искать в пуще особенно трудно.

"Болота, углубленные лесные массивы, где проходимость человека проблематична без специальных средств и оборудования. Там заросли, бурелом, но в основном болотистая местность", — говорит специалист национального парка.

По соседству стоят строем спасатели Свислочского райотдела МЧС. У большинства из них выходной. В течение недели все были в пуще на поисках, а сейчас присоединились по собственному желанию. Их отправляют на самые сложные участки. Тот, кто на поисках не в первый раз, в высоких рыболовных сапогах, у многих сапоги и ноги обмотаны пленкой выше колен.

"Вчера на поисках были, то все по пояс промокли. И вода, и грязь, и дождь. Там главное — сапоги не потерять. Но это только нас отправляют на самые сложные участки. Гражданских в болото не пустят, это слишком опасно. Воды там может быть и по пояс", — отмечает один из спасателей.

Все признают, что такая операция в пуще впервые. Обычно через день или два потерявшиеся в пуще грибники находятся.

Родители пошли по экстрасенсам

Дом, где живет семья пропавшего мальчика, стоит в метрах 20 от пущи. Окна дома выходят прямо на школьный стадион. А жилой массив отделен от леса узкой проселочной дорогой. Семья сейчас не хочет общаться с посторонними.



© Sputnik/ В одном из домов живет семья пропавшего Максима, лес — сразу за забором

"Знаете, столько допросов у них, поиски каждый день, никаких вестей. К ним лучше не ходить. Нам тяжело, а им еще труднее", — объясняет директор местной школы.

Интересуемся, может семье предоставили психолога?

"Для них сейчас лучшие психологи — это соседи. Помогают, поддерживают", — говорит директор.

По ее словам, мать теперь начала обращаться к экстрасенсам в надежде, что хотя бы они помогут найти хоть какую-нибудь зацепку. Коллектив педагогов и ученики всю неделю живет в ужасе. Деревня поднялась на поиски уже вечером 16 сентября.

"Никто не мог подумать, что нельзя найти ночью. Думали, что, может, уснул. Теперь каждую ночь за ребенка все страшнее и страшнее. Дождь пошел, а ты просыпаешься и чувствуешь, что эти капли словно на тебя падают. И все думаешь, как же там Максим", —делится переживаниями женщина.

Школа всю неделю отправлялась на поиски. Как добавляет директор, она каждый день ходила в лес до четверга. Теперь ей поручили заняться организационной работой.

Школа предоставляет ночлег для солдат и добровольцев, люди приходят сюда, чтобы просушить промокшую одежду, дают место для размещения оборудования, открыта кухня.

Максим по лесу по 10 километров проходил

Большинство участников поиска уверены, что ребенок жив. Правда, многие местные скептически относятся к версии штаба и правоохранителей.

"Не мог он потеряться в лесу. Кто угодно, но только не Максим", — мужчина в возрасте потягивает сигарету и начинает рассуждать о том, почему в деревне не согласны с версией милиции.

"Встанет с самого утра еще до петухов, и в лес идет. Бойкий такой парень. Грибов насобирает и бежит на дорогу, чтобы продать", — рассказывает житель Нового двора.

По его словам, Максим много времени проводил в лесу. Часто ходил через лес в соседнюю деревню Новоселки, где живет его родная бабушка. Никогда не плутал.

"Он очень шустрый. Шалаш может сложить за несколько минут. Он и в Терасполь (это примерно 5 километров от Нового двора, — ред.) пешком ходил и обратно. Не знаю к кому, сам рассказывал", — говорит друг Максима Кирилл.

Ребята считают, что мальчик легко мог найти в лесу укрытие. По их словам в пуще много секретных мест. Они вспомнили про какую-то землянку.

О том, что мальчика могли испугать зубры, они уже слышали от взрослых. Говорят, что иногда видели, как эти звери выходят на окраину деревни, к школьному забору.

"Максим пугливый. Он даже заикался. Да, зубров он мог испугаться", "Он же голодный там, а от этого же дурнеет человек", — рассуждают между собой ребята.

Главная опасность — холод и обезвоживание

"Основная версия — Максим заблудился в лесу. Предположений много, люди придумывают много чего, рассказывают, что видели ребенка. Но они ничем не подтверждены", — отметил руководитель гродненского поисково-спасательного отряда "Центр Спас" Александр Крицкий.

"Если будет закрыт метр за метром, и если версия штаба не подтвердится, возникнут другие вопросы. Но я точно знаю, что милиция работает во всех направлениях", — добавляет руководитель поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергей Ковган.

Спасатели рассказали, какие основные опасности подстерегают ребенка, который 9 суток провел в лесу.

"Прежде всего — обезвоживание, переохлаждение, в данные дни, когда происходил поиск температура была теплой. Но по ночам было достаточно прохладно. Если не найти укрытие, то можно замерзнуть", — говорит Крицкий.

В результате масштабной поисковой операции, которая проходила 23 и 24 сентября, мальчика найти не удалось. Поиски продолжатся.

Напомним, что 10-летний Максим Мархалюк ушел в лес вечером 16 сентября, до сих пор его место нахождения не известно. Поиски ребенка идут уже 10 дней, на прошлой неделе его объявили в общереспубликанский розыск.