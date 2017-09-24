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В лесах Витебщины с начала сезона ищут 5 грибников. Двоих - еще с лета

25.09.2017 15:28 — ЧП | Tut.by  
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Продолжаются поиски двух мужчин, которые потерялись в Шарковщинском и Ушачском районах 17 и 19 сентября. Одному из них 69, а второму 70 лет. Грибников ищут милиционеры, спасатели, лесники и местные жители, задействована специальная техника.

На минувшей неделе поиски шли и в лесах Городокского района. Здесь 19 сентября потерялась 68-летняя женщина. Ее искали милиционеры, сотрудники МЧС, волонтеры Красного Креста, а также военнослужащие. Днем 22 сентября пенсионерку отыскали на болоте вблизи одной из деревень. Женщина уже не могла самостоятельно передвигаться, ей на месте оказали первую медпомощь.

Всего с начала сезона в лесах региона ищут пять человек. Кроме мужчин в Шарковщинском и Ушачском районах ведут поиск 89-летней пенсионерки в Полоцком районе — предположительно, она ушла в лес 15 сентября.

В лесах Городокского и Витебского района два человека пропали еще летом. Один из них — 69-летний мужчина, который 28 июля пошел за грибами вместе с женой. Пожилая супружеская пара находилась в лесу в Городокском районе почти 5 суток. Искать их начали только на третьи. В итоге мужчина умер, женщину спасли. Но место, где находится тело супруга, пенсионерка указать не смогла.

 
 
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