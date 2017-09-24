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В лесах Витебщины с начала сезона ищут 5 грибников. Двоих - еще с лета
Продолжаются поиски двух мужчин, которые потерялись в Шарковщинском и Ушачском районах 17 и 19 сентября. Одному из них 69, а второму 70 лет. Грибников ищут милиционеры, спасатели, лесники и местные жители, задействована специальная техника.
На минувшей неделе поиски шли и в лесах Городокского района. Здесь 19 сентября потерялась 68-летняя женщина. Ее искали милиционеры, сотрудники МЧС, волонтеры Красного Креста, а также военнослужащие. Днем 22 сентября пенсионерку
Всего с начала сезона в лесах региона ищут пять человек. Кроме мужчин в Шарковщинском и Ушачском районах
В лесах Городокского и Витебского района два человека пропали еще летом. Один из них — 69-летний мужчина, который 28 июля пошел за грибами вместе с женой. Пожилая супружеская пара находилась в лесу в Городокском районе
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Все эти люди пожилого возраста.
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