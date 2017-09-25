Жена убитого в Турции белоруса: муж не проявлял агрессии

БРЕСТ, 25 сен — Sputnik. Белорусский турист Виктор Голодко, которого убили в турецком отеле, не проявлял никаких признаков агрессии, это подтверждает видео с камер наблюдения в отеле, заявила супруга погибшего Sputnik.

Трагический инцидент произошел субботним вечером 23 сентября. Как сообщают турецкие СМИ, в баре отеля произошел конфликт между гражданином Беларуси и турецким официантом, переросший в драку. В ходе нее белорус получил несколько ножевых ранений. Турецкие медики не смогли спасти мужчину.

Виктор приехал на отдых с женой и трехлетним сыном. Как рассказала Sputnik, его супруга Юлия, в тот вечер Виктор пошел в бар. В это время она с ребенком спала в номере.

По словам девушки, ранения мужу нанес 17-летний парень, работающий в отеле барменом.

"Он со своими напарниками — еще два парня-бармена, выпивали у себя за барной стойкой. Муж мой неоднократно замечал, что бармены в этом отеле выпивали. В тот день мой муж подошел к барной стойке и что-то попросил. Этому бармену что-то не понравилось, он в ответ ему что-то рявкнул на турецком. Мой муж уже отходил от барной стойки, тот бармен выскочил из-за нее с ножом и напал на него со спины, всадив ему нож куда-то в бок в район печени", — сообщила Юлия.

Собеседница добавила, что сразу после этого Виктор потерял сознание. Скорая пыталась его откачать, но спасти мужчину не удалось. Об убийстве мужа Юлии сообщила туристка, которая отдыхала в этом отеле.

"Все есть на камерах, которые стояли на баре — все три бармена выпивали там. По камерам было видно, что муж мой агрессии не проявлял, руки не распускал", — рассказала супруга брестчанина.

Версию о том, что Виктор был агрессивен, как-то оскорбил работника бара, брестчанка исключает.

"Бармен вообще знал только турецкий язык, поэтому версия каких-то оскорблений со стороны мужа моего сразу отпадает. Не знаю, почему этот парень себя так повел и что ему конкретно не понравилось. Потому что украинские туристы говорили, что мой муж был адекватен. И они тоже не понимали, почему так произошло", — дополнила Юлия.

Девушка с сыном должны вернуться домой в четверг. По ее словам, суд над нападавшим для нее сейчас — не самое важное.

"Нет, мне это не нужно. Мне главное, чтобы тело мужа транспортировали в Минск", — рассказала собеседница.

Сейчас ей помогают посольство Беларуси в Турции и администрация туроператора.

Ранее сообщалось, что в понедельник суд должен выбрать меру пресечения в отношении турецкого участника драки.