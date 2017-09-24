В Ивановском районе лошадь провалилась в колодец

В Ивановском районе спасатели извлекли провалившуюся в заброшенный колодец лошадь, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.



Фото: Брестское областное управление МЧС

Инцидент произошел 24 сентября в деревне Вороцевичи около 8 часов утра. Накануне местный житель привязал животное для выгула. Колодец рядом был закрыт досками. Когда лошадь прошла, они сломались. Задние ноги животного провалились в колодец, глубина которого около 5 м.

Спасатели при помощи мотопомпы вначале откачали воду, а затем с работниками ОАО «Снитово-Агро» при помощи автопогрузчиков раскопали грунт вокруг колодца, сняли несколько верхних колец и извлекли животное на поверхность.















Лошадь получила незначительные ранения. Ее осмотрел ветеринар и направил в конюшню, где она будет долечиваться. Освобождение животного заняло около полутора часов.