Школьник в Беловежской пуще еще не найден, поиски продолжаются

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Волонтеры, сотрудники милиции и спасатели МЧС продолжают поиски в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка, сообщили в понедельник в ПСО "Ангел".



© Фото: ПСО "Ангел" Мальчика в Беловежской пуще ищут около 500 милиционеров

Десятилетнего мальчика разыскивают в лесном массиве в Свислочском районе уже десять дней. Сейчас в лесу находятся несколько сотен человек, поиски не прекращаются даже ночью.

"На 19:30 понедельника мальчик не найден. Поиски продолжаются", – сообщили в ПСО.

Ребенок пропал возле деревни Новый Двор в Свислочском районе еще 16 сентября. На его поиски были отправлены сотрудники милиции, спасатели со спецтехникой, а также сотрудники Белорусского общества Красного Креста.

В лесном массиве возле Нового Двора в настоящее время также находятся сотни волонтеров со всей республики, которых собрал ПСО "Ангел".

Как ранее сообщили в УВД Гродненского облисполкома, правоохранительные органы пока не рассматривают криминальную версию пропажи ребенка.