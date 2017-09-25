ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Школьник в Беловежской пуще еще не найден, поиски продолжаются

25.09.2017 19:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Волонтеры, сотрудники милиции и спасатели МЧС продолжают поиски в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка, сообщили в понедельник в ПСО "Ангел".

Школьник в Беловежской пуще еще не найден, поиски продолжаются
© Фото: ПСО "Ангел"
Мальчика в Беловежской пуще ищут около 500 милиционеров

Десятилетнего мальчика разыскивают в лесном массиве в Свислочском районе уже десять дней. Сейчас в лесу находятся несколько сотен человек, поиски не прекращаются даже ночью.

"На 19:30 понедельника мальчик не найден. Поиски продолжаются", – сообщили в ПСО.

Ребенок пропал возле деревни Новый Двор в Свислочском районе еще 16 сентября. На его поиски были отправлены сотрудники милиции, спасатели со спецтехникой, а также сотрудники Белорусского общества Красного Креста.

В лесном массиве возле Нового Двора в настоящее время также находятся сотни волонтеров со всей республики, которых собрал ПСО "Ангел".

Как ранее сообщили в УВД Гродненского облисполкома, правоохранительные органы пока не рассматривают криминальную версию пропажи ребенка.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 207
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В лесном массиве возле Нового Двора в настоящее время также находятся сотни волонтеров со всей республики, которых собрал ПСО "Ангел".

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Минчанка устроила склад наркотиков в камере хранения магазина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика