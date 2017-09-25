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Школьник в Беловежской пуще еще не найден, поиски продолжаются
25.09.2017 19:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен – Sputnik. Волонтеры, сотрудники милиции и спасатели МЧС продолжают поиски в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка, сообщили в понедельник в ПСО "Ангел".
© Фото: ПСО "Ангел"
Десятилетнего мальчика разыскивают в лесном массиве в Свислочском районе уже десять дней. Сейчас в лесу находятся несколько сотен человек, поиски не прекращаются даже ночью.
"На 19:30 понедельника мальчик не найден. Поиски продолжаются", – сообщили в ПСО.
Ребенок пропал возле деревни Новый Двор в Свислочском районе еще 16 сентября. На его поиски были отправлены сотрудники милиции, спасатели со спецтехникой, а также сотрудники Белорусского общества Красного Креста.
В лесном массиве возле Нового Двора в настоящее время также находятся сотни волонтеров со всей республики, которых собрал ПСО "Ангел".
Как ранее сообщили в УВД Гродненского облисполкома, правоохранительные органы пока не рассматривают криминальную версию пропажи ребенка.
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В лесном массиве возле Нового Двора в настоящее время также находятся сотни волонтеров со всей республики, которых собрал ПСО "Ангел".
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