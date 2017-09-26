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СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения Максима Мархалюка

26.09.2017 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 сен — Sputnik. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения Максима Мархалюка, сообщил журналистам во вторник председатель СК Иван Носкевич.

СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения Максима Мархалюка
© Фото: ПСО "Ангел"
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"Свислочским районным отделом по факту исчезновения 16 сентября малолетнего жителя деревни Новый Двор в соответствии с п. 2 статьи 167 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси возбуждено уголовное дело", — сказал Носкевич.

По его словам, основанием для принятия такого решения послужило истечение 10 суток со дня подачи заявления об исчезновении ребенка.

Носкевич также прокомментировал высказывания о соцсетях о том, почему следственные органы не возбуждают уголовное дело по статье "Убийство".

"Некоторые, с позволения сказать, знающие люди высказываются о том, почему мы не возбуждаем дело по факту убийства. Решение о возбуждении дела по факту исчезновения было принято осознанно — в соответствии с законом и в соответствии с моралью",- сказал Носкевич.

По его словам, на сегодняшний день нет данных о том, что мальчик стал жертвой насильственных действий.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Основанием для принятия такого решения послужило истечение 10 суток со дня подачи заявления об исчезновении ребенка.

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