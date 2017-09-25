На заводе в Лунинце расплавленный алюминий попал на одежду рабочего, он получил тяжелые ожоги

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства травмирования 33-летнего рабочего, сообщила официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Несчастный случай произошел на производственном участке ОАО «Полесьеэлектромаш» 23 сентября около 22.30. Термические ожоги лица, рук и передней части туловища получил 33-летний плавильщик цветного металла. По предварительным данным, мужчина загружал в горловину плавильной печи лом алюминия, при этом произошел выброс металла и попал на одежду рабочего. В результате ее воспламенения мужчина получил тяжелые травмы, он госпитализирован в реанимационное отделение.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего, в том числе связанных с соблюдением правил охраны труда и технологического процесса, следователями проведен осмотр места происшествия, изъята служебная документация, опрошены коллеги пострадавшего.