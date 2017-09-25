Подростка из Вороново подозревают в убийстве матери самодельным мечом

17-летний житель городского поселка Вороново подозревается в убийстве матери, сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

25 сентября в городском поселке Вороново местная жительница сообщила о длительном отсутствии на работе своей 40-летней коллеги.

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 17-летний сын пропавшей женщины сделал заявление о том, что 19 сентября совершил убийство матери, нанеся ей несколько ударов по голове самодельным мечом», — рассказали в Следственном комитете.

После этого он указал место, где спрятал в кустарнике тело — там и была обнаружена мертвая женщина.

«По факту убийства (ч.1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси) Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Подросток был задержан. Предполагаемый мотив — ссора, возникшая на почве неприязненных отношений.

«Обнаружено и изъято предполагаемое орудие убийства и ряд иных вещественных доказательств, по которым назначен спектр экспертиз, в т.ч. судебно-медицинская и криминалистические, результаты которых будут способствовать установлению причины смерти женщины и развитию событий произошедшего. Собираются материалы, характеризующие личность несовершеннолетнего, который проживал с матерью и братом», — добавили в СК.

В отношении подозреваемого будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.