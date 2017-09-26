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Звезда "Возвращения Мухтара" скончалась в больнице

26.09.2017 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 сен – Sputnik. Российская актриса Наталья Юнникова, известная по популярному телесериалу "Возвращение Мухтара", скончалась 26 сентября в больнице. 

Юнниковой было всего 37 лет, она исполняла роли в нескольких телесериалах, самая известная ее работа – российский детективный сериал "Возвращение Мухтара".

Актрису 14 сентября добавили в реанимацию – причиной стало обширное кровоизлияние в мозг. Юнникова упала и ударилась головой об угол стола, что и привело потом к трагедии. Скончалась она в больнице во вторник, так и не выходя из комы.

Врачи предположили, что до травмы, которую Юнникова получила в результате удара, у актрисы случился инсульт. В медицинском учреждении женщину срочно искусственно ввели в состояние комы. 

Общественность уже отреагировала на трагическое известие, пользователи соцсетей оставляют комментарии и посты с соболезнованиями семье телезвезды. У актрисы Юнниковой остался 11-летний сын Ролан, его забрал к себе экс-супруг звезды Антон Федотов. 

В сериале "Возвращение Мухтара", который стал звездным часом для актрисы, она сыграла следователя ОВД Василису Михайлову. 

"Возвращение Мухтара" начал выходить в 2004 году и с тех пор стал одним из наиболее популярных детективных сериалов в России. Кроме этого сериала, Юнникова снималась в таких проектах, как "И в горе, и в радости", "Ермоловы" и других.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 224
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В медучреждение актриса Наталья Юнникова была доставлена после того, как упала и ударилась головой о стол.

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