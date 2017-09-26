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Женщина на Volvo насмерть сбила 60-летнего пешехода в Гомеле

26.09.2017 19:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 сен – Sputnik. Пешеход получил смертельные травмы в результате наезда легкового автомобиля в Гомеле, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Женщина на Volvo насмерть сбила 60-летнего пешехода в Гомеле
CC BY 2.0 / Julio Greff / Reflections
Девушка на Rover насмерть сбила велосипедиста и вылетела в кювет

Авария произошла около 11:45 вторника на пересечении улиц Киевской и Богдана Хмельницкого.

"Женщина-водитель, управляя автомобилем Volvo, совершила наезд на пешехода", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что 60-летний пешеход переходил улицу по нерегулируемому переходу. В результате он получил тяжелые травмы и скончался на месте.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по данному факту проверку.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 240
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Пожилой пешеход переходил улицу в областном центре по нерегулируемому переходу.

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