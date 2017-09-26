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Женщина на Volvo насмерть сбила 60-летнего пешехода в Гомеле
26.09.2017 19:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 сен – Sputnik. Пешеход получил смертельные травмы в результате наезда легкового автомобиля в Гомеле, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла около 11:45 вторника на пересечении улиц Киевской и Богдана Хмельницкого.
"Женщина-водитель, управляя автомобилем Volvo, совершила наезд на пешехода", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что 60-летний пешеход переходил улицу по нерегулируемому переходу. В результате он получил тяжелые травмы и скончался на месте.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по данному факту проверку.
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Пожилой пешеход переходил улицу в областном центре по нерегулируемому переходу.
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