Женщина на Volvo насмерть сбила 60-летнего пешехода в Гомеле

МИНСК, 26 сен – Sputnik. Пешеход получил смертельные травмы в результате наезда легкового автомобиля в Гомеле, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла около 11:45 вторника на пересечении улиц Киевской и Богдана Хмельницкого.

"Женщина-водитель, управляя автомобилем Volvo, совершила наезд на пешехода", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что 60-летний пешеход переходил улицу по нерегулируемому переходу. В результате он получил тяжелые травмы и скончался на месте.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по данному факту проверку.