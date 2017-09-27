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Тройное ДТП в Минске: пострадала женщина-водитель
27.09.2017 09:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен – Sputnik. Женщина-водитель получила травмы в результате тройной аварии в Минске, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорсполкома.
© Фото: ГАИ Минска
ДТП произошло около 07:15 на дворовой территории на улице Яна Чечота в белорусской столице.
"При выезде из прилегающей территории между домами водитель Kia не уступила дорогу автомобилю Audi, двигающемуся по главной дороге", – сказали в ГАИ.
По информации инспекции, в результате обе машины вылетели на встречную полосу, где в это время двигался Peugeot, который врезался в автомобили.
В аварии пострадала водитель Kia – у нее диагностированы травмы ноги. В настоящее время сотрудники столичной ГАИ проводят по факту аварии проверку.
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Авария произошла из-за того, что один из автолюбителей не уступил дорогу машине на главной.
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