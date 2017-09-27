Тройное ДТП в Минске: пострадала женщина-водитель

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Женщина-водитель получила травмы в результате тройной аварии в Минске, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорсполкома.



© Фото: ГАИ Минска Водитель Honda в Минске уснул за рулем и врезался в фуру на МКАД

ДТП произошло около 07:15 на дворовой территории на улице Яна Чечота в белорусской столице.

"При выезде из прилегающей территории между домами водитель Kia не уступила дорогу автомобилю Audi, двигающемуся по главной дороге", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в результате обе машины вылетели на встречную полосу, где в это время двигался Peugeot, который врезался в автомобили.

В аварии пострадала водитель Kia – у нее диагностированы травмы ноги. В настоящее время сотрудники столичной ГАИ проводят по факту аварии проверку.