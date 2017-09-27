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Тройное ДТП в Минске: пострадала женщина-водитель

27.09.2017 09:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 сен – Sputnik. Женщина-водитель получила травмы в результате тройной аварии в Минске, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорсполкома.

Тройное ДТП в Минске: пострадала женщина-водитель
© Фото: ГАИ Минска
Водитель Honda в Минске уснул за рулем и врезался в фуру на МКАД

ДТП произошло около 07:15 на дворовой территории на улице Яна Чечота в белорусской столице.

"При выезде из прилегающей территории между домами водитель Kia не уступила дорогу автомобилю Audi, двигающемуся по главной дороге", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в результате обе машины вылетели на встречную полосу, где в это время двигался Peugeot, который врезался в автомобили.

В аварии пострадала водитель Kia – у нее диагностированы травмы ноги. В настоящее время сотрудники столичной ГАИ проводят по факту аварии проверку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 174
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Авария произошла из-за того, что один из автолюбителей не уступил дорогу машине на главной.

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