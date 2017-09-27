Мальчика придавило элементом башенного крана в Пинске

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Ученику младших классов придавило ногу крюковой подвеской демонтированного башенного крана в Пинске, сообщили Sputnik в Брестском областном управлении МЧС.

Как рассказали спасатели, инцидент произошел во вторник вечером в Пинске.

"На улице Брестской возле стройплощадки школьнику 2008 года рождения придавило ногу упавшей крюковой подвеской демонтированного башенного крана", — рассказали в МЧС.

Спасатели применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы освободить ногу ребенка. У девятилетнего мальчика диагностировали открытый перелом правой бедренной кости.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение центральной районной больницы. Об иных повреждениях школьника и возможной угрозе жизни не сообщается.