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Мальчика придавило элементом башенного крана в Пинске
27.09.2017 09:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен — Sputnik. Ученику младших классов придавило ногу крюковой подвеской демонтированного башенного крана в Пинске, сообщили Sputnik в Брестском областном управлении МЧС.
Как рассказали спасатели, инцидент произошел во вторник вечером в Пинске.
"На улице Брестской возле стройплощадки школьнику 2008 года рождения придавило ногу упавшей крюковой подвеской демонтированного башенного крана", — рассказали в МЧС.
Спасатели применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы освободить ногу ребенка. У девятилетнего мальчика диагностировали открытый перелом правой бедренной кости.
Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение центральной районной больницы. Об иных повреждениях школьника и возможной угрозе жизни не сообщается.
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Школьника 2008 года рождения удалось спасти сотрудникам МЧС - применялся гидравлический инструмент.
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