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В Пинске крюк башенного крана упал на ногу 9-летнему школьнику, ребенок в реанимации
26 сентября на ногу девятилетнему жителю Пинска упала крюковая подвеска демонтированного башенного крана, сообщил TUT.BY официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.
Прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического инструмента освободили ногу пострадавшего. Медики забрали ребенка в больницу. У него диагностировали открытый перелом правой бедренной кости, мальчик в реанимации.
Элементы демонтированного башенного крана хранились на закрытой и охраняемой стройплощадке для последующей транспортировки. По предварительной версии, мальчик забрался на стройку и подошел к сложенному крану. В результате детской шалости крюк крана опрокинулся и прижал ребенку ногу. Первыми на место прибыли медики, которые вызвали спасателей.
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У мальчика диагностировали открытый перелом бедренной кости.
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Архив (ЧП)
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