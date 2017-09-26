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В Пинске крюк башенного крана упал на ногу 9-летнему школьнику, ребенок в реанимации

27.09.2017 10:11 — ЧП | Tut.by  
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26 сентября на ногу девятилетнему жителю Пинска упала крюковая подвеска демонтированного башенного крана, сообщил TUT.BY официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.

Фото: ОУМЧС

Прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического инструмента освободили ногу пострадавшего. Медики забрали ребенка в больницу. У него диагностировали открытый перелом правой бедренной кости, мальчик в реанимации.

Элементы демонтированного башенного крана хранились на закрытой и охраняемой стройплощадке для последующей транспортировки. По предварительной версии, мальчик забрался на стройку и подошел к сложенному крану. В результате детской шалости крюк крана опрокинулся и прижал ребенку ногу. Первыми на место прибыли медики, которые вызвали спасателей.


 
 
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У мальчика диагностировали открытый перелом бедренной кости.

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