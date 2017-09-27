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Сексуального маньяка задержали в Минске

27.09.2017 11:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 сен — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске подозреваемого в совершении серии насильственных действий в отношении женщин, сообщили в СК.

Сексуального маньяка задержали в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Фрунзенский районного отдела Следственного комитета расследует уголовное дело по обвинению минчанина Евгения Даниловича в совершении насильственных действий сексуального характера", — сообщили Sputnik в среду в Следственном комитете Беларуси.

Там отметили, что всего ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — по ч. 1 ст. 339 "Хулиганство" и по ч.1 ст. 167 "насильственные действия сексуального характера".

В СК также сообщили, что в ходе предварительного расследования было установлено, что Данилович, 1990 года рождения вечером 11 сентября находясь в подъезде дома 36 по улице Кунцевщина совершая действия, грубо нарушающие общественный порядок.

По словам собеседников Sputnik, он совершил в отношении 37-летней потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

В этот же вечер аналогичные действия он совершил уже в подъезде другого дома — по улице Матусевича, 55, там потерпевшей признана женщина 1989 года рождения, сказали в СК.

Следователи имеют информацию о причастности Даниловича к совершению еще двух аналогичных преступлений. Есть основания полагать, что количество фактов противоправной деятельности обвиняемого на территории Минска может оказаться большим, подчеркнули в СК.

Следствие обратилось с просьбой к лицам, располагающим какой-либо информацией о противоправной деятельности задержанного Даниловича, сообщить об этом по тел. 8 (017) 256-21-95, 389-55-55, 8 (029) 614-52-32.

 
Теги: Минск
 
 
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Следствие обратилось с просьбой к лицам, располагающим какой-либо информацией о противоправной деятельности задержанного, гарантирует анонимность.

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