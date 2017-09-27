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Поиски Максима Мархалюка: в среду обследуют болота Бловежской пущи
27.09.2017 12:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен — Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел обследуют четыре квадратных километра заболоченной местности, сообщили в среду в пресс-службе УВД Гродненской области.
© Sputnik/ Валерия Соловьева
"К сожалению минувший день не принес какие-либо вести. Мальчик пока не найден", — сообщили в УВД.
В среду для поисков будет задействовал личный состав Свислочского, Берестовицкого и Волковысского районных отделов внутренних дел, ими будет обследовано четыре квадратных километра преимущественно заболоченной местности.
"Всего в поисковой операции совместно со спасателями МЧС примут участие порядка трехсот сотрудников из числа правоохранителей", — добавили в УВД.
Накануне Следственный комитет
Основной версией исчезновения мальчика, которой придерживаются поисковики и правоохранители, является то, что ребенок потерялся в лесу. Но
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Три сотни правоохранителей продолжают поиски пропавшего почти две недели назад мальчика.
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