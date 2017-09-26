Двое мужчин погибли в огне за вечер в Могилевской области

Двое жителей Могилевской области погибли в огне вечером 26 сентября. Причины пожаров, которые произошли в Белыничском и Могилевском районах, устанавливают, сообщила представитель областного управления МЧС Ольга Нехороших.



Фото: УМЧС по Могилевской области

Значительная отдаленность от жилых домов и опасные факторы пожара не оставили шансов на спасение 54-летнего жителя деревни Чигири Белыничского района. О пожаре жилого дома спасателям сообщили автомобилисты, заметившие с трассы густые клубы дыма.

Под обрушившимися конструкциями без признаков жизни и был обнаружен хозяин дома. Огонь полностью испепелил жилье.



Фото: УМЧС по Могилевской области

Примерно в это же время спасатели могилевского районного выезжали на тушение пожара в деревне Вильчицы Могилевского района. Тревогу забили соседи. Жилой дом был снаружи закрыт на замок, а сарай был объят огнем.

Во время его тушения около двери обнаружили тело 61-летнего хозяина дома. Погибший жил один.