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Двое мужчин погибли в огне за вечер в Могилевской области

27.09.2017 13:34 — ЧП | Tut.by  
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Двое жителей Могилевской области погибли в огне вечером 26 сентября. Причины пожаров, которые произошли в Белыничском и Могилевском районах, устанавливают, сообщила представитель областного управления МЧС Ольга Нехороших.


Фото: УМЧС по Могилевской области

Значительная отдаленность от жилых домов и опасные факторы пожара не оставили шансов на спасение 54-летнего жителя деревни Чигири Белыничского района. О пожаре жилого дома спасателям сообщили автомобилисты, заметившие с трассы густые клубы дыма.

Под обрушившимися конструкциями без признаков жизни и был обнаружен хозяин дома. Огонь полностью испепелил жилье.


Фото: УМЧС по Могилевской области

Примерно в это же время спасатели могилевского районного выезжали на тушение пожара в деревне Вильчицы Могилевского района. Тревогу забили соседи. Жилой дом был снаружи закрыт на замок, а сарай был объят огнем.

Во время его тушения около двери обнаружили тело 61-летнего хозяина дома. Погибший жил один.

 
 
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Двое жителей Могилевской области погибли в огне вечером 26 сентября. Причины пожаров, которые произошли в Белыничском и Могилевском районах, устанавливают.

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