Личность девушки, найденной мертвой в Минске, еще не установлена

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Октябрьский райотдел Следственного комитета продолжает устанавливать личность девушки, тело которой было обнаружено вблизи железнодорожного вокзала в Минске, сообщили Sputnik в среду в СК.



© Sputnik / Виктор Толочко Найденная у вокзала в Минске мертвой женщина могла быть россиянкой

Труп неизвестной нашли возле путей в районе улицы Могилевской 25 августа.

"Правоохранителями отработаны различные версии, в том числе были проверены данные о том, что найденная женщина значится в числе пропавших в ряде регионов Российской Федерации", – сказали в СК, уточнив, что совпадений с пропавшими не было.

По информации следователей, у женщины не было ни документов, ни мобильного, проверка отпечатков пальцев также ничего не дала. При этом эксперты установили, что ее гибель не носит криминального характера.

В СК напомнили, что погибшей на вид от 20 до 30 лет, ее рост составляет 156 сантиметров. Она имеет худощавое телосложение, длинные темно-русые волосы, на лице – веснушки. На ней были темно-голубой сарафан, серая кофта на пуговицах и темно-синие матерчатые балетки.

В РОСК просят граждан, которым что-либо известно о погибшей, обратиться на "горячую линию" Следственного комитета по телефону (017) 389-50-02.