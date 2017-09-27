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Актер из сериала "Физрук" погиб в ДТП на МКАД

27.09.2017 14:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 сен — Sputnik. Российский актер Егор Клинаев, сыгравший в популярном сериале "Физрук" Никиту Серебрянского, погиб на кольцевой дороге в Москве в дорожно-транспортном происшествии.

Трагедия произошла в ночь на среду, 27 сентября. Клинаев стал свидетелем ДТП с участием трех автомобилей на МКАД. Актер остановил свою машину и вышел на дорогу, чтобы помочь пострадавшим в аварии. В этот момент Клинаева сбил другой автомобиль. 18-летний актер скончался на месте. Кроме Клинаева под колеса попали еще два человека, их доставили в больницу.

Дмитрий Нагиев, сыгравший главную роль в "Физруке", воспринял новость о смерти своего молодого коллеги как личную трагедию. По его словам, он по-настоящему сдружился с Клинаевым на съемочной площадке.

"Это кошмарное сообщение, которое ввергает меня в абсолютную бездну ужасных переживаний. Я с Егором снимался много, долго. Светлый человек, с удивительным чувством юмора, с большим актерским будущим", — приводит слова Нагиева телеканал "Звезда".

Кроме "Физрука", Клинаев снялся в трилогии "Частное пионерское", сыграв там Димку Терентьева. Он также принял участие в таких проектах, как "Чемпионы", "Власик. Тень Сталина", "Дельта", "Полицейский с Рублевки в Бескудниково" и "Операция "Кукловод".

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 238
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В сети появилось видео с места аварии, в которой погиб 18-летний актер Егор Клинаев.

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