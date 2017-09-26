На зерносушилке в Городокском районе погиб 27-летний рабочий

На зерносушильном комплексе Городокской птицефабрики погиб молодой рабочий. Райотдел СК проводит проверку по этому факту.

— Установлено, что после 7 часов утра 25 сентября на зерносушильном комплексе ОАО «Птицефабрика «Городок» получил смертельные травмы 27-летний рабочий. Его одежду намотало на вращающийся вал механизма выгрузки сухого зерна, — сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судмедэкспертизу, чтобы определить степень тяжести телесных повреждений, а также то, находился ли молодой человек в алкогольном опьянении. Кроме того, на зерносушильном комплексе опросили работников, изъяли документацию.

Проверку по этому факту проводит и инспекция по охране труда. Ее результаты поступят в райотдел СК.