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На зерносушилке в Городокском районе погиб 27-летний рабочий

27.09.2017 15:39 — ЧП | Tut.by  
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На зерносушильном комплексе Городокской птицефабрики погиб молодой рабочий. Райотдел СК проводит проверку по этому факту.

— Установлено, что после 7 часов утра 25 сентября на зерносушильном комплексе ОАО «Птицефабрика «Городок» получил смертельные травмы 27-летний рабочий. Его одежду намотало на вращающийся вал механизма выгрузки сухого зерна, — сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судмедэкспертизу, чтобы определить степень тяжести телесных повреждений, а также то, находился ли молодой человек в алкогольном опьянении. Кроме того, на зерносушильном комплексе опросили работников, изъяли документацию.

Проверку по этому факту проводит и инспекция по охране труда. Ее результаты поступят в райотдел СК.

 
 
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Одежду рабочего намотало на вращающийся механизм.

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